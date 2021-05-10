Поиски главы минздрава Омской области возобновили

По информации МВД, Мураховский 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего перестал выходить на связь. Знакомые министра пытались в течение суток искать его самостоятельно, но 8 мая обратились в правоохранительные органы. 9 мая обнаружили квадроцикл, однако его самого по-прежнему не нашли.