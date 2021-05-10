Поиски главы минздрава Омской области возобновили
Поиски министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, пропавшего 7 мая, возобновили на рассвете, сообщили в региональном управлении МВД «Интерфаксу».
«Пока добавить мне нечего к тому, что мы размещали вчера. Все, что могу сказать, что поиски возобновлены на рассвете», — заявили в пресс-службе ведомства.
По информации МВД, Мураховский 7 мая с охотбазы уехал на квадроцикле в лесной массив, после чего перестал выходить на связь. Знакомые министра пытались в течение суток искать его самостоятельно, но 8 мая обратились в правоохранительные органы. 9 мая обнаружили квадроцикл, однако его самого по-прежнему не нашли.
Мураховский ранее возглавлял омскую больницу скорой медицинской помощи № 1, куда в августе прошлого года был госпитализирован основатель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексей Навальный из-за предполагаемого отравления боевым химическим веществом из группы «Новичок».
Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов.