Пропавшего главу минздрава Омской области Мураховского нашли живым

Мураховского назначили на пост министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 г. после того, как его предшественника отправили в отставку по итогам анализа состояния областной системы здравоохранения и по итогам проверки Росздравнадзором инцидента с отказом больницы от приема двух тяжелых пациентов.