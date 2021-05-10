Абрамченко сравнила Россию с Мексикой и Бразилией по уровню переработки мусора
Россия отправляет на полигоны почти 90% твердых коммунальных отходов (ТКО), находясь на уровне Мексики и Бразилии, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью газете «Аргументы и факты».
«Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии, отправляя на полигоны практически 90% отходов», — заявила она.
По словам Абрамченко, Россия должна перейти к идеальной модели экономики замкнутого цикла к 2030 г., весь объем отходов будет сортироваться, а все полезное из них – перерабатываться. Захоронений станет в два раза меньше, добавила она.
Реформа обращения с ТКО, отметила вице-премьер, по-настоящему началась в 2019 г., и первая ее часть реализована.
«Созданы региональные схемы обращения с отходами, отобраны регоператоры, установлены тарифы для населения. Кстати, по данным ФАС, в среднем тариф по стране даже снизился на 5%», — рассказала она.
За время пандемии в России ввели в эксплуатацию 37 объектов по сортировке и утилизации мусора, добавила Абрамченко.
1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.
В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.