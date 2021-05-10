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Абрамченко сравнила Россию с Мексикой и Бразилией по уровню переработки мусора

Ведомости

Россия отправляет на полигоны почти 90% твердых коммунальных отходов (ТКО), находясь на уровне Мексики и Бразилии, заявила вице-премьер Виктория Абрамченко в интервью газете «Аргументы и факты».

«Пока мы находимся на уровне Мексики и Бразилии, отправляя на полигоны практически 90% отходов», — заявила она.

По словам Абрамченко, Россия должна перейти к идеальной модели экономики замкнутого цикла к 2030 г., весь объем отходов будет сортироваться, а все полезное из них – перерабатываться. Захоронений станет в два раза меньше, добавила она.

Реформа обращения с ТКО, отметила вице-премьер, по-настоящему началась в 2019 г., и первая ее часть реализована.

«Созданы региональные схемы обращения с отходами, отобраны регоператоры, установлены тарифы для населения. Кстати, по данным ФАС, в среднем тариф по стране даже снизился на 5%», — рассказала она.

За время пандемии в России ввели в эксплуатацию 37 объектов по сортировке и утилизации мусора, добавила Абрамченко.

1 января 2019 г. в силу вступили поправки в закон «Об отходах производства и потребления», которые дали старт «мусорной реформе». Она инициирована после экологических протестов местных жителей в ряде регионов из-за свалок и их состояния. В Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе начало реформы отложено до 2022 г., так как в городах запрещено создавать полигоны для мусора. Городам федерального значения придется договариваться с другими регионами о вывозе мусора на их территории.

В рамках реформы планируется построить боле 200 заводов по утилизации отходов. В мае 2020 г. «Ростех», «Росатом» и ВЭБ.РФ подписали соглашение о сотрудничестве для строительства 25 мусоросжигательных заводов в Подмосковье и Татарстане. По данным Счетной палаты на конец сентября 2020 г., в России перерабатывается около 8% отходов, более 90% отправляются на полигоны и свалки.

Ранее по теме: Минэнерго предложило вдвое сократить число мусоросжигательных заводов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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