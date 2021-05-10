В Москве начали отключать отопление
В Москве с 10 мая приступили к отключению отопления, это займет до пяти дней, заявил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
«Согласно федеральному законодательству, решение об окончании отопительного периода принимается, когда в течение пяти дней среднесуточная температура воздуха сохраняется на уровне выше восьми градусов. С учетом погоды принято решение приступить 10 мая к переводу столичной системы теплоснабжения на летний режим работы», — приводятся слова Бирюкова на сайте мэра Москвы.
Бирюков отметил, что отключить от отопления необходимо 74 000 зданий, из них 34 000 — жилые дома. «Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем — в домах, школах, детских садах, лечебных учреждениях», — пояснил он. После отключения отопления специалисты приступят к мероприятиям по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному сезону.
В 2020 г. системы теплоснабжения Москвы были переведены на летний режим работы с 7 мая.