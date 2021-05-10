В Москве начали отключать отопление

Бирюков отметил, что отключить от отопления необходимо 74 000 зданий, из них 34 000 — жилые дома. «Сначала проходят отключения на промышленных и административных объектах, затем — в домах, школах, детских садах, лечебных учреждениях», — пояснил он. После отключения отопления специалисты приступят к мероприятиям по подготовке тепловых сетей к следующему отопительному сезону.