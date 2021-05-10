Путин: прививку от коронавируса сделали 21,5 млн россиян
Около 21,5 млн россиян сделали прививку от коронавируса, заявил президент России Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Глава государства не уточнил, какое число россиян при этом получили обе дозы препарата. Ранее на встрече с Путиным 6 мая зампред правительства Татьяна Голикова рассказала, что на сегодняшний день первую дозу двухкомпонентного российского препарата от коронавируса получили 13,4 млн россиян, а обе дозы — 9,4 млн.
Президент назвал эти результаты «очень хорошими» и призвал россиян пройти вакцинацию.
«Я так же, как и в прежних своих выступлениях, хотел бы людей призвать к тому, чтобы, не теряя время, делать прививку», — сказал он.
По данным оперативного штаба на 10 мая, за последние сутки в России коронавирус был выявлен у 8465 жителей страны. При этом в целом за время пандемии COVID-19 был обнаружен у более 4,8 млн граждан, из которых свыше 113 000 скончались.