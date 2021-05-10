РФПИ: Сан-Марино победило COVID-19 с помощью «Спутника V»

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах мира с общим населением свыше 3 млрд человек.