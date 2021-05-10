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РФПИ: Сан-Марино победило COVID-19 с помощью «Спутника V»

Ведомости

 Применение российской вакцины «Спутник V» позволило Сан-Марино стать первой страной в Европе, победившей коронавирус, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«РФПИ объявляет о положительных результатах применения российской вакцины против коронавируса «Спутник V» в Сан-Марино, которые продемонстрировали снижение уровня инфицирования до нуля», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в Сан-Марино начался процесс снятия ограничений, связанных с пандемией, ускорилось восстановление экономики и возвращение к нормальной жизни. 

Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. По данным разработчиков, ее эффективность составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет — 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания. На данный момент вакцина зарегистрирована более чем в 60 странах мира с общим населением свыше 3 млрд человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных