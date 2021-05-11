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Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в Казани

Ведомости

Восемь детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

«Шестеро детей тяжелых, двое детей в крайне тяжелом состоянии», — сказал Мурашко журналистам.

Министр уточнил, что в настоящее время в детской республиканской клинической больнице проходят лечение 18 детей, восемь из них получили пулевые ранения, а остальные получили повреждения от осколков стекла или при эвакуации.

11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан.

По факту нападения следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело, 12 мая объявлено в республике днем траура. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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