Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в Казани

11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан.