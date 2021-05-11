Мурашко рассказал о состоянии пострадавших после стрельбы в Казани
Восемь детей, пострадавших во время стрельбы в школе в Казани, находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения России Михаила Мурашко.
«Шестеро детей тяжелых, двое детей в крайне тяжелом состоянии», — сказал Мурашко журналистам.
Министр уточнил, что в настоящее время в детской республиканской клинической больнице проходят лечение 18 детей, восемь из них получили пулевые ранения, а остальные получили повреждения от осколков стекла или при эвакуации.
11 мая в школе № 175 Казани произошла стрельба. По предварительным данным, нападавший ворвался в здание школы и открыл стрельбу. Во время нападения подростки выпрыгивали из окон, в результате чего также получили ранения. Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате произошедшего погибли девять человек, среди которых семь детей. 19-летний нападавший задержан.
По факту нападения следственное управление СК России по Татарстану возбудило уголовное дело, 12 мая объявлено в республике днем траура. Президент России Владимир Путин выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших и поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, разрешенных к гражданскому обороту.