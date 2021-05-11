СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Орла
В отношении мэра Орла Юрия Парахина возбуждено уголовное дело, сообщил «Ведомостям» сам Парахин. По его словам, уголовное дело по ч. 1.1 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая причинение особо крупного ущерба) возбудило Следственное управление Следственного комитета по Орловской области, мэр находится в статусе подозреваемого.
Расследование связано с нарушениями, допущенными при строительстве дороги в Орловском районе, сказал «Ведомостям» Парахин. «При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Подчеркну, что участок производства работ и объемы выполненных работ соответствуют документам. Уверен, что следствие во всем разберется», — сказал он.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков не стал комментировать «Ведомостям» возбуждение уголовного дела против мэра региональной столицы, отметив лишь, что «знал о ситуации»: «Разбирательство в отношении этого объекта идет уже больше года».
Парахин вступил в должность мэра Орла в ноябре 2020 г.