СК возбудил уголовное дело в отношении мэра Орла

Расследование связано с нарушениями, допущенными при строительстве дороги в Орловском районе, сказал «Ведомостям» Парахин. «При составлении проектно-сметной документации была допущена техническая ошибка в наименовании улиц. Подчеркну, что участок производства работ и объемы выполненных работ соответствуют документам. Уверен, что следствие во всем разберется», — сказал он.