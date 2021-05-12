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Суд арестовал Ройзмана по делу об организации несогласованной акции

Ведомости

Октябрьский районный суд Екатеринбурга арестовал на девять суток бывшего мэра города Евгения Ройзмана по делу об организации несанкционированной акции 31 января, сообщает пресс-служба суда.

«Постановлением судьи Ройзман Е. В. признан виновным в совершении административного правонарушения и подвергнут административному наказанию в виде административного ареста на срок девять суток», — говорится в решении суда по двум административным делам в отношении экс-мэра.

Кроме того, по еще одному протоколу, составленному по ч. 5 ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга), Ройзману присудили 30 часов исправительных работ. Их он отбудет после ареста. Ройзман свою вину не признал. Он намерен обжаловать решение суда.

В середине марта на экс-мэра Екатеринбурга составили два административных протокола в связи с участием в несанкционированных акциях 23 и 31 января. 26 марта суд признал его виновным за участие в них и оштрафовал в общей сложности на 40 000 руб.

23 и 31 января в крупных городах России прошли несанкционированные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

Ранее по теме: На Ройзмана составили протоколы из-за участия в январских акциях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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