Путин предложил наградить учителей казанской гимназии

По словам Путина, во время нападения учителя и все сотрудники гимназии действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали их собой. «Так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников», – подчеркнул он.