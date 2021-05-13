Путин предложил наградить учителей казанской гимназии
Президент России предложил наградить государственными наградами учителей и сотрудников гимназии №175 в Казани, где два дня назад произошло вооруженное нападение.
«Никто не покинул свой пост. Все исполнили свой профессиональный долг и человеческий долг. Я прошу внести предложение о награждении государственными наградами учителей и других сотрудников гимназии», – сказал Путин в ходе совещания с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
По словам Путина, во время нападения учителя и все сотрудники гимназии действовали мужественно, героически, в высшей степени профессионально. Спасали детей, как своих родных, закрывали их собой. «Так, как это сделала совсем юная девушка, учительница английского языка Эльвира Игнатьева. Пожертвовала жизнью ради своих учеников. Знаю, что многие учителя в страшные минуты нападения, когда в здании звучали выстрелы, стояли у входа в классы и были готовы бороться, защищать своих учеников», – подчеркнул он.
Произошедшее в казанской гимназии Путин назвал «страшной бедой» и «варварским преступлением» и отметил, что в тяжелые дни рядом с Татарстаном была и остается вся Россия, все, кто столкнулся с трагедией, получат всю необходимую поддержку и помощь.
Утром 11 мая 19-летний Ильназ Галявиев пришел с приобретенным им гладкоствольным ружьем в гимназию № 175. Он открыл там стрельбу, в результате чего погибли девять человек, семь из которых – дети. 23 человека получили ранения. Вчера Советский районный суд Казани арестовал нападавшего на два месяца, до 11 июля включительно. Он признал свою вину в содеянном.