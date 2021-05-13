Суд в Москве отменил 140 штрафов «Радио Свобода» и его главе Андрею Шарыю
Тверской суд Москвы отменил 140 штрафов, наложенных на «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («РСЕ/РС», включена в реестр СМИ – иностранных агентов) и его главу Андрея Шарыя за нарушение правил работы СМИ-иноагента. Об этом сообщили ТАСС в суде.
Там пояснили, что отменены решения о 140 штрафах по ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). «Отмена связана с нарушением подсудности: протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района», — объяснили в суде.
В итоге отменены 68 штрафов в отношении юрлица «Радио Свобода» и 72 штрафа — его главе. В то же время 117 штрафов на общую сумму в 28,8 млн руб. суд оставил в силе.
В апреле суд рассмотрел 260 протоколов в отношении «Радио Свобода» за нарушения правил работы СМИ-иноагента на общую сумму 71,5 млн руб., в частности, за отсутствие маркировки «иноагент» у ее проектов. Эти штрафы издание должно было выплатить в течение 60 дней. Всего же в отношении «РСЕ/РС» и его гендиректора Роскомнадзор составил 390 протоколов.
«Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке. В своем заявлении оно указывало, что приказ Роскомнадзора, который указывает, как маркировать материалы, ужесточил правила и, как считают в медиакорпорации, представляет собой «прямое вмешательство в работу журналистов».
«Радио Свобода» признано Минюстом СМИ-иноагентом, равно как и подразделения медиакорпорации: телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», а также «Крым. Реалии».