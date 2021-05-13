Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Суд в Москве отменил 140 штрафов «Радио Свобода» и его главе Андрею Шарыю

Ведомости

Тверской суд Москвы отменил 140 штрафов, наложенных на «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» («РСЕ/РС», включена в реестр СМИ – иностранных агентов) и его главу Андрея Шарыя за нарушение правил работы СМИ-иноагента. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Там пояснили, что отменены решения о 140 штрафах по ст. 19.34.1 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного средства массовой информации, выполняющего функции иностранного агента). «Отмена связана с нарушением подсудности: протоколы должен был рассматривать Тверской суд, а не мировой судья Тверского района», — объяснили в суде.

В итоге отменены 68 штрафов в отношении юрлица «Радио Свобода» и 72 штрафа  — его главе. В то же время 117 штрафов на общую сумму в 28,8 млн руб. суд оставил в силе.

В апреле суд рассмотрел 260 протоколов в отношении «Радио Свобода» за нарушения правил работы СМИ-иноагента на общую сумму 71,5 млн руб., в частности, за отсутствие маркировки «иноагент» у ее проектов. Эти штрафы издание должно было выплатить в течение 60 дней. Всего же в отношении «РСЕ/РС» и его гендиректора Роскомнадзор составил 390 протоколов.

«Радио Свобода» 5 февраля сообщало, что обжаловало постановления по делам о маркировке. В своем заявлении оно указывало, что приказ Роскомнадзора, который указывает, как маркировать материалы, ужесточил правила и, как считают в медиакорпорации, представляет собой «прямое вмешательство в работу журналистов».

«Радио Свобода» признано Минюстом СМИ-иноагентом, равно как и подразделения медиакорпорации: телеканал «Настоящее время», татаро-башкирская служба «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», а также «Крым. Реалии».

Ранее по теме: «Радио Свобода» обязали за 60 дней выплатить 5,5 млн рублей штрафов

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных