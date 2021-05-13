Суд в Москве отменил 140 штрафов «Радио Свобода» и его главе Андрею Шарыю

В апреле суд рассмотрел 260 протоколов в отношении «Радио Свобода» за нарушения правил работы СМИ-иноагента на общую сумму 71,5 млн руб., в частности, за отсутствие маркировки «иноагент» у ее проектов. Эти штрафы издание должно было выплатить в течение 60 дней. Всего же в отношении «РСЕ/РС» и его гендиректора Роскомнадзор составил 390 протоколов.