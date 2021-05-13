Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России
В настоящее время в центрах занятости в качестве безработных зарегистрированы менее 1,5 млн граждан России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».
«Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 млн 530 тыс. человек. Из них почти 700 тыс. граждан, которые стоят на учете с прошлого года», – сказал Котяков, отметив, что для достижения целевого показателя необходимо обеспечить занятость еще почти 975 тыс. человек.
По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4% – это менее 4,1 млн человек. В августе прошлого года уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 млн граждан. По состоянию на конец марта численность занятых была увеличена на 644 тыс. человек, рассказал министр.
В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии – не более 4,7%, согласно статистике 2019 г.