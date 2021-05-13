Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России

«Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 млн 530 тыс. человек. Из них почти 700 тыс. граждан, которые стоят на учете с прошлого года», – сказал Котяков, отметив, что для достижения целевого показателя необходимо обеспечить занятость еще почти 975 тыс. человек.