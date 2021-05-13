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Минтруд назвал число зарегистрированных безработных в России

Ведомости

В настоящее время в центрах занятости в качестве безработных зарегистрированы менее 1,5 млн граждан России, заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства, трансляцию которого вел телеканал «Россия 24».

«Сокращается и число зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан. По состоянию на 12 мая это уже менее 1 млн 530 тыс. человек. Из них почти 700 тыс. граждан, которые стоят на учете с прошлого года», – сказал Котяков, отметив, что для достижения целевого показателя необходимо обеспечить занятость еще почти 975 тыс. человек.

По данным Росстата, уровень безработицы по методологии Международной организации труда в марте составил 5,4% – это менее 4,1 млн человек. В августе прошлого года уровень безработицы составлял 6,4% или 4,8 млн граждан. По состоянию на конец марта численность занятых была увеличена на 644 тыс. человек, рассказал министр.

В январе президент России Владимир Путин на своей ежегодной пресс-конференции поручил правительству в ближайшее время снизить уровень безработицы в России до показателя до пандемии – не более 4,7%, согласно статистике 2019 г. 

Ранее по теме: Мишустин заявил о снижении уровня безработицы в России до 5,4%

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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