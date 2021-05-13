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Суд сократил арест экс-мэру Екатеринбурга Ройзману до одних суток

Ведомости

Свердловский областной суд снизил с девяти суток до одних срок административного ареста бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана по делу об организации несанкционированной акции 31 января. Об этом сообщает пресс-служба суда.

«Рассмотрев доводы жалоб [защиты Ройзмана], суд снизил срок административного ареста по обоим постановлениям до одних суток. В остальном постановления суда первой инстанции оставлены без изменений», — говорится в сообщении. Решения вступили в законную силу.

Ройзман был арестован накануне, 12 мая, на девять суток по двум административным делам по ст. 20.2 КоАП (нарушение порядка проведения митинга). По третьему протоколу Ройзману присудили 30 часов исправительных работ.

Ройзман свою вину не признал. По его словам, твит и ретвит о несанкционированных акциях не является их организацией и призывом.

В середине марта на экс-мэра Екатеринбурга составили два административных протокола в связи с участием в несанкционированных акциях 23 и 31 января. 26 марта суд оштрафовал его в общей сложности на 40 000 руб.

23 и 31 января в нескольких городах России прошли несанкционированные акции в поддержку основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК; признан Минюстом НКО-иноагентом) Алексея Навального. Он отбывает наказание в исправительной колонии № 2 в Покрове после того, как 2 февраля Симоновский суд Москвы заменил его условный срок по делу «Ив Роше» от 2014 г. на реальный в связи с нарушением условий испытательного срока.

Ранее по теме: Суд арестовал Ройзмана по делу об организации несогласованной акции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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