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Матвиенко заявила о вреде для российской науки от закона о госзакупках

Ведомости

Федеральный закон о госзакупках (№ 44-ФЗ) является «самым вредительским» для российской науки, так как мешает ученым заниматься исследованиями, заставляя их отвлекаться на бюрократические процедуры, также он создает риск попасть под штрафные санкции при случайных нарушениях. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает пресс-служба верхней палаты парламента

По ее словам, сейчас «ученые вынуждены тратить бесценное время на то, чтобы заказать и получить реактивы или приборы», и чтобы исключить такую ситуацию в будущем, Совфед внес на рассмотрение правительства соответствующие поправки к закону о госзакупках. «Мы отследим, чтобы они [предложения] были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — заявила Матвиенко.

Она отметила, что в этом вопросе «пора поставить точку», так как оснащение лабораторий реактивами, расходными материалами является ключевым фактором для развития отечественной науки и привлечения в нее молодых специалистов. «А для этого нужно навести порядок в системе закупок, избавиться от излишней бюрократии, не дать ученым погрязнуть в бесконечных торгах и антимонопольных спорах», — сказала Матвиенко.

Закон № 44-ФЗ («О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд») был принят в 2013 г. Он регулирует заказы государственных структур.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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