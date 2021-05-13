Матвиенко заявила о вреде для российской науки от закона о госзакупках

По ее словам, сейчас «ученые вынуждены тратить бесценное время на то, чтобы заказать и получить реактивы или приборы», и чтобы исключить такую ситуацию в будущем, Совфед внес на рассмотрение правительства соответствующие поправки к закону о госзакупках. «Мы отследим, чтобы они [предложения] были реализованы. Более вредительского, чем 44-й закон, у нас в стране не существует», — заявила Матвиенко.