Минобрнауки предложило выдавать ипотеку молодым ученым под 3%
Для обеспечения молодых ученых жильем в рамках действующей федеральной программы необходимо ограничить ставку по ипотечным кредитам для них тремя процентами годовых, заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, передает ТАСС.
По его словам, ведомство уже направило в правительство предложение о расширении перечня тех, кто будет иметь доступ к программе «по стажу работы в научных организациях». «Точно так же в этих предложениях есть предложение по льготным ипотечным кредитам с процентной ставкой не более 3% годовых», — сказал Фальков.
Он подчеркнул, что предоставление доступного жилья ученым — одна из ключевых социальных гарантий.
Ранее сегодня с похожим предложением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она заявила, что государство должно обеспечивать молодых учетных жильем, давать служебное или выделять средства на льготную ипотеку. По словам Матвиенко, сенаторы уже направили соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму.
Сейчас в России действует программа льготной ипотеки под 6,5%, которая была запущена для поддержки строительной отрасли и населения в апреле 2020 г. на фоне пандемии коронавируса. Изначально предполагалось, что она будет действовать до ноября того же года, однако затем ее продлили до 1 июля 2021 г. Сейчас в правительстве рассматривают вопрос о возможности ее дальнейшего продления.
В марте ЦБ предложил продлить льготную ипотеку в 24 регионах страны, заявила в интервью «Известиям» глава регулятора Эльвира Набиуллина. Пролонгировать программу планируется в тех регионах, где спрос не полностью восстановился и существенного роста цен на квартиры не было.