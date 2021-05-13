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В Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии

Ведомости

Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки в размере 7 млн руб., сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

«По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск», — цитирует ТАСС Хинштейна.

По его словам, Меркушкин заподозрен в даче взятки начальнику отделения мордовского Центробанка в размере 7 млн руб. за непринятие мер по проверке, в связи с чем были скрыты серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший.

Хинштейн уточнил, что два дела по статьям 291 УК РФ (дача взятки) и 290 УК РФ (получение взятки) возбуждены еще в прошлом году. По одному из них проходит Меркушкин-младший. Оно связано с хищением бюджетных средств в размере 217 млн руб. при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных