В Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии
Бывший вице-губернатор Мордовии Алексей Меркушкин задержан в московском аэропорту Шереметьево по подозрению в даче взятки в размере 7 млн руб., сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«По имеющейся моей информации, Алексей Меркушкин, бывший вице-губернатор правительства Мордовии и младший сын бывшего губернатора Самарской области, был задержан сегодня в аэропорту Шереметьево при попытке вылететь в Минск», — цитирует ТАСС Хинштейна.
По его словам, Меркушкин заподозрен в даче взятки начальнику отделения мордовского Центробанка в размере 7 млн руб. за непринятие мер по проверке, в связи с чем были скрыты серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший.
Хинштейн уточнил, что два дела по статьям 291 УК РФ (дача взятки) и 290 УК РФ (получение взятки) возбуждены еще в прошлом году. По одному из них проходит Меркушкин-младший. Оно связано с хищением бюджетных средств в размере 217 млн руб. при покупке республиканской собственности комплекса «Мордовэкспоцентр».