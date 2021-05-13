В Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии

По его словам, Меркушкин заподозрен в даче взятки начальнику отделения мордовского Центробанка в размере 7 млн руб. за непринятие мер по проверке, в связи с чем были скрыты серьезные нарушения в деятельности банка «Мордовпромстройбанк», одним из бенефициаров которого был Меркушкин-младший.