СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве

По данным следствия, Меркушкин в 2015 г. будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем его совета директоров и еще одним акционером банка передали взятку в 7 млн руб. управляющему отделением Национального Банка (НБ) по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ. «Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии», — уточнили в СК.