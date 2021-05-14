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СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве

Ведомости

Следственный комитет подтвердил информацию о задержании и возбуждении дела против вице-губернатора Мордовии, министра целевых программ Алексея Меркушкина, по подозрению во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«По поручению следователя СУ СК России по Республике Мордовия при попытке пересечения границы Российской Федерации сотрудниками УЭБиПК республиканского МВД задержан бывший заместитель председателя Правительства Республики Мордовия – министр целевых программ Алексей Меркушкин», — говорится в сообщении СК. Там подтвердили, что он подозревается в совершении преступления по ч.5 ст.291 УК РФ (дача взятки).

По данным следствия, Меркушкин в 2015 г. будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем  его совета директоров и еще одним  акционером банка передали взятку в 7 млн руб. управляющему отделением Национального Банка (НБ) по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ. «Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии», — уточнили в СК.

Управляющий отделением НБ уже помещен под домашний арест по обвинению в получении взятки, председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» арестован.

О задержании Алексея Меркушкина в московском аэропорту Шереметьево накануне сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Ранее по теме: В Шереметьево задержан бывший вице-губернатор Мордовии

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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