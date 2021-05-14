Число абортов в России сократилось на треть за пять лет
Количество абортов в России уменьшилось примерно на треть за последние пять лет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.
Он рассказал, что в 2020 году было проведено около 450 тыс. абортов, примерно половина — по желанию пациенток.
«Если в прошлом году у нас порядка 230 тысяч женщин, которые шли на аборт, прошли через доабортное консультирование, то примерно 49 тысяч от аборта отказались», — добавил Салагай.
Ранее Росстат сообщил, что в марте 2021 года число новорождённых выросло на 15,5% в годовом выражении, до чуть более 128 тыс. Младенческая смертность снизилась на 3% за указанный период, до 566 случаев.