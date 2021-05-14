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Число абортов в России сократилось на треть за пять лет

Ведомости

Количество абортов в России уменьшилось примерно на треть за последние пять лет, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на замминистра здравоохранения Олега Салагая.

Он рассказал, что в 2020 году было проведено около 450 тыс. абортов, примерно половина — по желанию пациенток.

«Если в прошлом году у нас порядка 230 тысяч женщин, которые шли на аборт, прошли через доабортное консультирование, то примерно 49 тысяч от аборта отказались», — добавил Салагай.

Ранее Росстат сообщил, что в марте 2021 года число новорождённых выросло на 15,5% в годовом выражении, до чуть более 128 тыс. Младенческая смертность снизилась на 3% за указанный период, до 566 случаев.

Ранее по теме: Смертность в России в марте увеличилась более чем на четверть

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных