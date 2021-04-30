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Смертность в России в марте увеличилась более чем на четверть

Ведомости

В марте 2021 г. в России умерло 191 320 человек, свидетельствуют данные Росстата. Это на 25,3% больше показателя марта прошлого года — тогда в России по официальным данным умерло 152 740 человек. 

COVID-19 в марте стал основной причиной смерти у 15 003 человек, предполагаемой, но не подтвержденной причиной смерти COVID-19 стал у 2454 человек. Еще у 1401 человека коронавирус повлиял на развитие других заболеваний и способствовал появлению осложнений, что ускорило их смерть. COVID-19, не повлиявший на наступление смерти, но оказавшийся сопутствующим заболеванием, был выявлен у 4857 человек, говорится в данных Росстата. Таким образом, число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г. 

В марте число новорожденных увеличилось на 15,5% в годовом выражении и составило 128 217 человек, младенческая смертность за указанный период снизилась на 3% и составила 566 детей. 

Таким образом, естественная убыль населения в России в марте составила 63 103 человека, в марте прошлого года убыль составила 41 719 человек. 

Росстат также зафиксировал увеличение количества зарегистрированных браков на 25% в годовом выражении. В марте было официально зарегистрировано 62 088 браков. При этом число разводов также увеличилось на 29,6% и составило 57 393 случая расторжения браков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных