Смертность в России в марте увеличилась более чем на четверть

COVID-19 в марте стал основной причиной смерти у 15 003 человек, предполагаемой, но не подтвержденной причиной смерти COVID-19 стал у 2454 человек. Еще у 1401 человека коронавирус повлиял на развитие других заболеваний и способствовал появлению осложнений, что ускорило их смерть. COVID-19, не повлиявший на наступление смерти, но оказавшийся сопутствующим заболеванием, был выявлен у 4857 человек, говорится в данных Росстата. Таким образом, число россиян, у которых в момент смерти был коронавирус, составило 23 715, что на 4,3% меньше, чем в феврале 2021 г.