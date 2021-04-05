Аналитики назвали российские регионы-лидеры по приросту населения

В абсолютном выражении больше всего сократилось население Саратовской области – на 66,5 тыс. человек, Кемеровской области – на 60,9 тыс. человек, Нижегородской области – на 56,9 тыс., Омской области – на 55,8 тыс., Алтайского края – на 53,3 тыс. человек. В целом население России в 2018-2020 гг. уменьшилось на 711 тыс. человек, или 0,5%.