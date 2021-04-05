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Аналитики назвали российские регионы-лидеры по приросту населения

Ведомости

Севастополь, Ингушетия, Ленинградская область и Чечня стали лидерами по приросту населения за 2018-2020 годы, говорится в исследовании «РИА Новости». При подсчете данных использовались данные Росстата.

По данным аналитиков, в Севастополе численность населения выросла на 16,8%, в Ингушетии – на 5,6%, в Ленинградской области – на 4,3%, в Чечне – на 4,2%. Общий прирост численности населения за последние три года наблюдался в 21 регионе.

В количественном выражении больше всего выросло население Московской области – 206,9 тыс. человек, Москвы – 148,8 тыс. человек, Краснодарского края – 83,7 тыс. человек. Меньше всего прирост населения заметен на Чукотке – на 200 человек.

Наибольшее сокращение населения отмечено в Тамбовской области – на 3,8%, Магаданской области – 3,5%, Еврейской АО – 3,4%. Убыль населения на 3,5-1,5% отмечена в 40 регионах России, на 0,5-1,5% — в 18 регионах, менее чем на 0,5% — в трех регионах.

В абсолютном выражении больше всего сократилось население Саратовской области – на 66,5 тыс. человек, Кемеровской области – на 60,9 тыс. человек, Нижегородской области – на 56,9 тыс., Омской области – на 55,8 тыс., Алтайского края – на 53,3 тыс. человек. В целом население России в 2018-2020 гг. уменьшилось на 711 тыс. человек, или 0,5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных