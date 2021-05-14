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Суд арестовал сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве

Ведомости

Суд арестовал на два месяца сына экс-губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушина, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии. Меркушкин подозревается во взяточничестве.

«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального СК России об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.

О задержании Алексея Меркушкина в московском аэропорту Шереметьево накануне сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По данным следствия, Меркушкин в 2015 г., будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем его совета директоров и еще одним акционером банка передали взятку в 7 млн руб. управляющему отделением Национального Банка (НБ) по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ. «Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии», — уточнили в СК.

Управляющий отделением НБ уже помещен под домашний арест по обвинению в получении взятки, председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» арестован.

Ранее по теме: СК подтвердил задержание сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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