Суд арестовал сына экс-главы Мордовии по подозрению во взяточничестве
Суд арестовал на два месяца сына экс-губернатора Самарской области и главы Мордовии Николая Меркушкина, бывшего вице-губернатора Мордовии Алексея Меркушина, сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета России по Мордовии. Меркушкин подозревается во взяточничестве.
«Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Судом удовлетворено ходатайство следователя регионального СК России об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в сообщении ведомства.
О задержании Алексея Меркушкина в московском аэропорту Шереметьево накануне сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По данным следствия, Меркушкин в 2015 г., будучи фактическим акционером ОАО КБ «Мордовпромстройбанк», вместе с председателем его совета директоров и еще одним акционером банка передали взятку в 7 млн руб. управляющему отделением Национального Банка (НБ) по Республике Мордовия Волго-Вятского главного управления ЦБ. «Денежное вознаграждение было передано за отзыв предписания по итогам инспекционной проверки банка, так как выявленные нарушения могли привести к отзыву лицензии», — уточнили в СК.
Управляющий отделением НБ уже помещен под домашний арест по обвинению в получении взятки, председатель совета директоров «Мордовпромстройбанка» арестован.