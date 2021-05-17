Организаторы отменили Всемирный экономический форум в Сингапуре

«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован», — говорится в сообщении.