Организаторы отменили Всемирный экономический форум в Сингапуре
«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован», — говорится в сообщении.
Следующее мероприятие состоится в первой половине 2022 г., новые место и дата ВЭФ будут определены на основе оценки ситуации позднее этим летом.
ВЭФ ранее традиционно проходил зимой в швейцарском городе Давос, однако его было решено перенести в другое место из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Позже организаторы сообщили о переносе форума в Сингапур.