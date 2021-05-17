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Организаторы отменили Всемирный экономический форум в Сингапуре

Ведомости

Организаторы отменили проведение Всемирного экономического форума (ВЭФ) в Сингапуре, говорится на сайте форума. 

«К сожалению, трагические обстоятельства, разворачивающиеся в разных регионах, неопределенные перспективы путешествий, разная скорость развертывания вакцинации делают невозможным проведение глобальной встречи с лидерами бизнеса, правительств и гражданского общества со всего мира в том масштабе, который был запланирован», — говорится в сообщении. 

Следующее мероприятие состоится в первой половине 2022 г., новые место и дата ВЭФ будут определены на основе оценки ситуации позднее этим летом.

ВЭФ ранее традиционно проходил зимой в швейцарском городе Давос, однако его было решено перенести в другое место из-за ухудшения ситуации с коронавирусом в Европе. Позже организаторы сообщили о переносе форума в Сингапур. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных