В результате падения вертолета в Архангельской области погиб один человек
Вертолет Robinson потерпел крушение в районе острова Мудьюг в Архангельской области, в результате чего погиб один человек, двое получили ранения, еще один человек пропал без вести, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
«По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолета Робинсон в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести», — указано в сообщении.
По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).
В ведомстве добавили, что к месту происшествия организован выезд следственно-оперативной группы, ведется работа по установлению причин крушения вертолета.
Мудьюг, также известный как «остров смерти», поскольку в советские годы там располагался лагерь особо назначения, расположен в юго-восточной части одного из крупнейших заливов Белого моря — Двинской губы. Является одной из наиболее известных туристических достопримечательностей Архангельской области.