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В результате падения вертолета в Архангельской области погиб один человек

Ведомости

Вертолет Robinson потерпел крушение в районе острова Мудьюг в Архангельской области, в результате чего погиб один человек, двое получили ранения, еще один человек пропал без вести, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

«По предварительной информации, 17 мая 2021 года в 21:25 поступило сообщение о падении вертолета Робинсон в районе острова Мудьюг Архангельской области, вылетевшего из аэропорта Васьково Архангельской области. В результате произошедшего один человек погиб, двое получили травмы, один пропал без вести», — указано в сообщении.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 263 УК РФ (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть человека).

В ведомстве добавили, что к месту происшествия организован выезд следственно-оперативной группы, ведется работа по установлению причин крушения вертолета.

Мудьюг, также известный как «остров смерти», поскольку в советские годы там располагался лагерь особо назначения, расположен в юго-восточной части одного из крупнейших заливов Белого моря — Двинской губы. Является одной из наиболее известных туристических достопримечательностей Архангельской области.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных