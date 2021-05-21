Умер народный художник СССР Таир Салахов

Таир Салахов занимал пост вице-президента Российской академии художеств. Он был живописцем, театральным художником и педагогом. Написал портреты Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и писателя Расула Рзы, создал декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.