Умер народный художник СССР Таир Салахов
Народный художник Советского союза Таир Салахов умер на 93-м году жизни, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на дочь художника Айдан.
«Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких», — рассказала собеседница агентства.
Похороны пройдут в Баку. Семья Салахова сейчас договаривается о деталях с посольством Азербайджана. Дата похорон пока неизвестна.
Дочь Салахова уточнила в разговоре с ТАСС, что художник скончался в клинике в Германии.
Таир Салахов занимал пост вице-президента Российской академии художеств. Он был живописцем, театральным художником и педагогом. Написал портреты Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и писателя Расула Рзы, создал декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.