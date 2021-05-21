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Умер народный художник СССР Таир Салахов

Ведомости

Народный художник Советского союза Таир Салахов умер на 93-м году жизни, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на дочь художника Айдан.

«Он ушёл сегодня ночью от воспаления лёгких», — рассказала собеседница агентства.

Похороны пройдут в Баку. Семья Салахова сейчас договаривается о деталях с посольством Азербайджана. Дата похорон пока неизвестна.

Дочь Салахова уточнила в разговоре с ТАСС, что художник скончался в клинике в Германии.

Таир Салахов занимал пост вице-президента Российской академии художеств. Он был живописцем, театральным художником и педагогом. Написал портреты Дмитрия Шостаковича, Кара Караева и писателя Расула Рзы, создал декорации к различным спектаклям, участвовал в реставрации храма Христа Спасителя в Москве.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных