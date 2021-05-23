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Собянин заявил, что Москва лучше мировых городов справилась с пандемией

Ведомости

Москва смогла лучше других мировых городов справиться с пандемией коронавируса, заявил столичный градоначальник Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Я считаю, что как минимум мы не хуже справились, чем мировые города. А с учетом того, что у нас гораздо меньше было ограничений, меньше локдаунов, меньше пострадала экономика, то я считаю, что и лучше», — заявил он.

По мнению мэра, городская система отработана так, что делает возможной нормальную жизнь и работу всех сфер, включая и медицину, не связанную с борьбой с коронавирусом.

Ранее Собянин заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе.

«Это удивительно. Ну, если бы у нас все закончилось [с коронавирусом], то бог с ним. Но болеем, продолжаем болеть. Продолжают умирать люди. При этом не хотят прививаться», — заметил он.

В начале мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости скорректировать ситуацию с темпами вакцинации населения от коронавируса и тестирования граждан на COVID-19, которые, по его словам, в последнее время замедлились. Массовая прививочная кампания стартовала в стране 18 января 2021 г. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных