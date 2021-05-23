В Китае 21 человек погиб из-за резкого ухудшения погоды в ходе ультрамарафона
На северо-западе Китая 21 участник ультрамарафона погиб из-за резкого ухудшения погоды, сообщает «Синьхуа».
Забег начался в субботу неподалеку от города Байинь, провинция Ганьсу. Когда участники проходили горный участок дистанции, на них обрушились град, ледяной дождь и шквальный ветер, а температура воздуха резко понизилась.
Марафон был остановлен, местные власти направили около 1200 спасателей на поиски пропавших участников. Ночью температура воздуха упала еще сильнее, затруднив поиски, всего в марафоне участвовали 172 человека.