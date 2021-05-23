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В Китае 21 человек погиб из-за резкого ухудшения погоды в ходе ультрамарафона

Ведомости

На северо-западе Китая 21 участник ультрамарафона погиб из-за резкого ухудшения погоды, сообщает «Синьхуа».

Забег начался в субботу неподалеку от города Байинь, провинция Ганьсу. Когда участники проходили горный участок дистанции, на них обрушились град, ледяной дождь и шквальный ветер, а температура воздуха резко понизилась.

Марафон был остановлен, местные власти направили около 1200 спасателей на поиски пропавших участников. Ночью температура воздуха упала еще сильнее, затруднив поиски, всего в марафоне участвовали 172 человека.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных