Двенадцать человек погибли при крушении кабины фуникулера в Италии
В результате падения кабины фуникулера из-за обрыва канатной дороги на севере Италии погибли 12 человек, сообщает Sky News.
Трос оборвался на последнем участке канатной дороги у горы Моттароне в Западных Альпах. Серьезные травмы получили также двое детей, предположительно, младше десяти лет, их доставили в больницу в Турине.
Кабина фуникулера рассчитана на 40 человек, однако при подъеме в ней находилось менее 20 человек, точное число пассажиров, а также обстоятельства трагедии выясняются. Кабина рухнула в труднодоступной местности, что усложняет поиск людей.