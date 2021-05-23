Умерла заслуженная артистка России Нина Шацкая

Нина Шацкая родилась в 1940 г. в Москве, в 1963 г. окончила ГИТИС, почти 30 лет своей жизни посвятила Театру на Таганке. Также она работала в театрах «Содружество актеров Таганки» и «Школа современной пьесы». Актриса также снималась в кино, на ее счету роли в картинах «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен», «Белый рояль», «Инспектор Лосев», «Визит к минотавру» и др.