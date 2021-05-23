В Ryanair прокомментировали вынужденную посадку самолета в Минске
Самолет авиакомпании Ryanair, на борту которого находился бывший главред Telegram-канала Nexta Роман Протасевич, сел в аэропорту Минска после получения уведомления белорусской стороны об угрозе безопасности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
«Экипаж рейса Ryanair, следовавшего из Афин в Вильнюс сегодня, 23 мая был уведомлен Управлением воздушным движением Белоруссии о потенциальной угрозе безопасности на борту и получил инструкции направиться в ближайший аэропорт, в Минск», — говорится в сообщении.
При проверке самолета ничего представляющего угрозу обнаружено не было. В Raynar также принесли извинения пассажирам за предоставленные неудобства.
Самолет, на котором летел Протасевич, следовал из Афин в Вильнюс, однако, как сообщили в минобороны Белоруссии, запросил экстренную посадку в аэропорту Минска из-за сообщения о минировании. В ведомстве также добавили, что в небо был поднят МиГ-29 для сопровождения борта.
Как сообщали близкие к белорусским властям медиа, команду принять лайнер в Минске отдал президент республики Александр Лукашенко после поступления сигнала с самолета. По данным Nexta и правозащитного центра «Весна», после осмотра самолета всех пассажиров направили на повторную проверку документов, после чего Протасевича и задержали.
Ранее в ноябре 2020 г. КГБ Белоруссии включил создателя Nexta Степана Путило и Протасевича, который был главредом канала летом 2020 г., в список причастных к террористической деятельности. 17 ноября Генпрокуратура Белоруссии обратилась к Польше с просьбой заключить под стражу и выдать Степана Путило и Романа Протасевича, а позднее Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело в отношении них по статьям об организации массовых беспорядков, нарушении общественного порядка и разжигании вражды.