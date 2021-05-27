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Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

Ведомости

Вице-премьер Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ходе селекторного совещания с регионами, сообщили в ее секретариате.

«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», – сказала Голикова. Она поручила Рособрнадзору организовать мониторинг проведения ЕГЭ с учетом всех требований и еженедельно докладывать о ходе экзамена. Итоговый доклад должен быть представлен в правительство до 15 сентября 2021 г.

В этом году экзамены пройдут в традиционный период. Сдавать их будут только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы, это свыше 724 тыс. человек, что почти на 11 тыс. человек больше, чем в 2020 г. Основной период ЕГЭ начнется 31 мая. В ходе экзаменов должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике коронавируса.

Вице-премьер также назвала регионы-лидеры по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 г. Ими стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае.

Ранее по теме: ЕГЭ пройдет с 31 мая по 17 июля

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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