Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ

В этом году экзамены пройдут в традиционный период. Сдавать их будут только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы, это свыше 724 тыс. человек, что почти на 11 тыс. человек больше, чем в 2020 г. Основной период ЕГЭ начнется 31 мая. В ходе экзаменов должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике коронавируса.