Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения ЕГЭ
Вице-премьер Татьяна Голикова поручила усилить меры безопасности в пунктах проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в ходе селекторного совещания с регионами, сообщили в ее секретариате.
«В свете последних трагических событий в Казани необходимо усилить меры по обеспечению безопасности пребывания в пунктах проведения экзаменов как обучающихся, так и организаторов», – сказала Голикова. Она поручила Рособрнадзору организовать мониторинг проведения ЕГЭ с учетом всех требований и еженедельно докладывать о ходе экзамена. Итоговый доклад должен быть представлен в правительство до 15 сентября 2021 г.
В этом году экзамены пройдут в традиционный период. Сдавать их будут только выпускники 11-х классов, планирующие поступление в вузы, это свыше 724 тыс. человек, что почти на 11 тыс. человек больше, чем в 2020 г. Основной период ЕГЭ начнется 31 мая. В ходе экзаменов должны быть соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора и Рособрнадзора по профилактике коронавируса.
Вице-премьер также назвала регионы-лидеры по организационно-технологическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2020 г. Ими стали Ленинградская и Орловская области. Высокий уровень проведения экзаменов отмечен также в Вологодской области и Алтайском крае.