Академия наук назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса
Полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли 8% жителей России, чего «явно недостаточно», говорится в обращении президиума Российской академии наук (РАН).
«Темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%. Этого явно недостаточно», – говорится в обращении. Пандемия будет побеждена, если 60-70% населения будут защищены от заражения. В противном случае она будет продолжаться. В этой связи россиянам следует вакцинироваться как можно быстрее, отметили в РАН.
Утверждения о вреде или отдаленных последствиях вакцинации научно не обоснованы, считают в РАН. Российские вакцины не могут нанести вреда здоровью, в то время как перенесенное заболевание зачастую приводит к серьезным осложнениям, резюмировали в академии наук.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. 26 мая президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране нецелесообразно. Жители России должны сами осознать, что им нужно привиться от коронавируса, отметил президент.
Массовая вакцинация в России началась в январе. На сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт».