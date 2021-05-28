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Академия наук назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса

Ведомости

Полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли 8% жителей России, чего «явно недостаточно», говорится в обращении президиума Российской академии наук (РАН).

«Темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%. Этого явно недостаточно», – говорится в обращении. Пандемия будет побеждена, если 60-70% населения будут защищены от заражения. В противном случае она будет продолжаться. В этой связи россиянам следует вакцинироваться как можно быстрее, отметили в РАН.

Утверждения о вреде или отдаленных последствиях вакцинации научно не обоснованы, считают в РАН. Российские вакцины не могут нанести вреда здоровью, в то время как перенесенное заболевание зачастую приводит к серьезным осложнениям, резюмировали в академии наук.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. 26 мая президент России Владимир Путин заявил, что вводить обязательную вакцинацию от коронавируса в стране нецелесообразно. Жители России должны сами осознать, что им нужно привиться от коронавируса, отметил президент.

Массовая вакцинация в России началась в январе. На сегодняшний день в стране зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» – в октябре 2020 г., «Ковивак» – в феврале 2021 г. Также 6 мая в стране зарегистрировали первую однокомпонентную вакцину «Спутник лайт». 

Ранее по теме: Песков рассказал, что делать в случае отказа россиян вакцинироваться
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных