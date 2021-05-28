Академия наук назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса

«Темпы вакцинации остаются низкими: на сегодняшний день первую дозу вакцины получили всего 11% жителей, закончили вакцинацию 8%. Этого явно недостаточно», – говорится в обращении. Пандемия будет побеждена, если 60-70% населения будут защищены от заражения. В противном случае она будет продолжаться. В этой связи россиянам следует вакцинироваться как можно быстрее, отметили в РАН.