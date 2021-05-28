Спорт
Ведомости.СПб
Harvard Business Review
Бизнес-регата
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Справочник компаний
Форум
Недвижимость
Газета
Общество

Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

Ведомости

Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».

«Должен сказать, что она стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). Мэр отметил, что за прошлую неделю снизились показатели и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Однако уровень заболеваемости по-прежнему остается достаточно высоким, поэтому москвичам необходимо вакцинироваться, подчеркнул он.

20 мая Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Позже он заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По его словам, это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии.

По данным оперативного штаба на 28 мая, в Москве за сутки выявили 3274 новых случая коронавируса, 2998 человек выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражений и свыше 19 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает первое место среди регионов России.

Ранее по теме: Собянин назвал «удивительным» нежелание москвичей прививаться от COVID-19
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных