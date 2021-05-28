Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве
Ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу «Россия 1».
«Должен сказать, что она стабилизировалась, у нас уже нет недельного такого роста», — сказал Собянин (цитата по ТАСС). Мэр отметил, что за прошлую неделю снизились показатели и по госпитализации, и по количеству выявленных больных. Однако уровень заболеваемости по-прежнему остается достаточно высоким, поэтому москвичам необходимо вакцинироваться, подчеркнул он.
20 мая Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Позже он заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По его словам, это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии.
По данным оперативного штаба на 28 мая, в Москве за сутки выявили 3274 новых случая коронавируса, 2998 человек выздоровели, 56 скончались. Всего в городе зарегистрировано более 1,1 млн случаев заражений и свыше 19 тыс. летальных исходов. По суточному приросту и общему числу случаев коронавируса город занимает первое место среди регионов России.