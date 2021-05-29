В Новосибирской области возбудили дело против выстрелившего в мужчину инспектора ДПС
В управлении СК по Новосибирской области возбудили уголовное дело против 38-летнего инспектора ДПС, который случайно выстрелил в голову 19-летнему мужчине, сообщается на сайте СК.
По предварительным данным, накануне вечером полицейские преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Через некоторое время преследуемое авто остановилось у придорожной гостиницы, а находящиеся в нем люди попытались скрыться. Полицейские задержали одного из них и попытались сопроводить его в служебное авто для установления личности, однако в этот момент полицейскому попытался помешать один из вернувшихся пассажиров.
«Преодолевая оказываемое сопротивление, выходя за пределы своих полномочий, сотрудник полиции применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы», — сообщили в СК.
Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, против инспектора возбудили дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Представитель областного минздрава рассказал «РИА Новости», что состояние юноши крайне тяжелое.