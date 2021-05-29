В Москве открыли Восточный вокзал для поездов дальнего следования

По его словам, новый вокзал разгрузит центр Москвы, и является «позитивным проектом» для жителей и гостей столицы. Белозеров в свою очередь рассказал, что Восточный — это «новый подход и новый набор услуг», который подходит под нужды маломобильных граждан и предлагает новые возможности бесконтактного использования практически всех его элементов.