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В Москве открыли Восточный вокзал для поездов дальнего следования

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли в столице десятый вокзал для поездов дальнего следования – Восточный, который вошел в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово», сообщается на сайте московского градоначальника.

«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — заявил Собянин.

По его словам, новый вокзал разгрузит центр Москвы, и является «позитивным проектом» для жителей и гостей столицы. Белозеров в свою очередь рассказал, что Восточный — это «новый подход и новый набор услуг», который подходит под нужды маломобильных граждан и предлагает новые возможности бесконтактного использования практически всех его элементов.

«Это аромамаркетинг, может быть сейчас в масках не все замечают, но мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом», — добавил он.

Восточный построили в 2020-2021 гг., он объединил станцию «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станцию МЦК Локомотив и наземный городской транспорт. На новый вокзал перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, включая поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново, и ряд поездов, следующих транзитом из Санкт-Петербурга.

Власти отмечают, что за счет удобного расположения Восточного вокзала его пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут, что станет максимально удобным для транзитных пассажиров, которые едут в московские аэропорты. При этом, как ожидается, 70% прибывающих на Восточный вокзал пассажиров продолжат путь именно по МЦК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных