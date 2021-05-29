В Москве открыли Восточный вокзал для поездов дальнего следования
Мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректор РЖД Олег Белозеров открыли в столице десятый вокзал для поездов дальнего следования – Восточный, который вошел в состав крупного транспортно-пересадочного узла «Черкизово», сообщается на сайте московского градоначальника.
«Впервые за 100 лет открывается полноценный новый вокзал, который соединяет Курское направление железной дороги и станции метрополитена и МЦК, образуя крупный транспортно-пересадочный узел, давая возможность тем пассажирам, которые прибывают в Москву, быстрее добираться до мест назначения», — заявил Собянин.
По его словам, новый вокзал разгрузит центр Москвы, и является «позитивным проектом» для жителей и гостей столицы. Белозеров в свою очередь рассказал, что Восточный — это «новый подход и новый набор услуг», который подходит под нужды маломобильных граждан и предлагает новые возможности бесконтактного использования практически всех его элементов.
«Это аромамаркетинг, может быть сейчас в масках не все замечают, но мы хотели, чтобы вокзалы обладали приятным специфичным запахом», — добавил он.
Восточный построили в 2020-2021 гг., он объединил станцию «Черкизовская» Сокольнической линии метро, станцию МЦК Локомотив и наземный городской транспорт. На новый вокзал перевели 24 пары поездов дальнего следования с Курского вокзала, включая поезда «Ласточка» и «Стриж», следующие по маршрутам Москва — Нижний Новгород и Москва — Иваново, и ряд поездов, следующих транзитом из Санкт-Петербурга.
Власти отмечают, что за счет удобного расположения Восточного вокзала его пассажиры смогут экономить на поездках около 40 минут, что станет максимально удобным для транзитных пассажиров, которые едут в московские аэропорты. При этом, как ожидается, 70% прибывающих на Восточный вокзал пассажиров продолжат путь именно по МЦК.