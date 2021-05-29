МИД разъяснил изменения в правилах выдачи загранпаспортов

Сообщения СМИ о том, что проживающим за рубежом россиянам необходимо возвращаться в Россию для оформления документа вызваны внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению госуслуги по оформлению загранпаспортов на территории России, добавила она.