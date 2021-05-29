МИД разъяснил изменения в правилах выдачи загранпаспортов
Россияне, проживающие за границей, по-прежнему могут оформить загранпаспорт в дипломатических представительствах России, возвращаться для этого в страну им не нужно, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Гражданам Российской Федерации, проживающим за пределами Российской Федерации, заграничные паспорта оформляются дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации в иностранных государствах и никаких изменений данного порядка не произошло», — приводятся ее слова на сайте МИДа.
Сообщения СМИ о том, что проживающим за рубежом россиянам необходимо возвращаться в Россию для оформления документа вызваны внимательным изучением нового административного регламента МВД России по предоставлению госуслуги по оформлению загранпаспортов на территории России, добавила она.
«Данный документ позволяет гражданам, проживающим за рубежом и временно прибывшим на территорию Российской Федерации, обратиться за заменой заграничного паспорта в подразделение по вопросам миграции территориальных органов МВД России», — пояснила Захарова.