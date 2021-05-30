Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве после майских праздников

Ранее 28 мая Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. 20 мая Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Позже он заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По его словам, это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии.