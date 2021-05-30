Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве после майских праздников
Рост заболеваемости коронавирусом весной и после майских праздников в Москве был сезонным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».
«Был эпидемиологический сезон, когда осенью, весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний, но к этим сейчас еще добавился и ковид», — рассказал он.
Собянин также заметил, что всплеск новых случаев коронавируса после майских вызван еще и тем, что многие россияне не хотели прерывать отдых обращением к врачу и пошли в поликлиники и больницы уже только в рабочие дни.
По официальным данным, в Москве за все время пандемии выявили более 1 173 637 случаев коронавируса, 20 001 пациент умер. 29 мая оперштаб сообщал о 3241 новом заболевшем.
Ранее 28 мая Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. 20 мая Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Позже он заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По его словам, это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии.