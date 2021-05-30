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Собянин объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Москве после майских праздников

Ведомости

Рост заболеваемости коронавирусом весной и после майских праздников в Москве был сезонным, заявил мэр столицы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

«Был эпидемиологический сезон, когда осенью, весной мы наблюдаем рост вообще любых простудных заболеваний, но к этим сейчас еще добавился и ковид», — рассказал он.

Собянин также заметил, что всплеск новых случаев коронавируса после майских вызван еще и тем, что многие россияне не хотели прерывать отдых обращением к врачу и пошли в поликлиники и больницы уже только в рабочие дни.

По официальным данным, в Москве за все время пандемии выявили более 1 173 637 случаев коронавируса, 20 001 пациент умер. 29 мая оперштаб сообщал о 3241 новом заболевшем.

Ранее 28 мая Собянин заявил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. 20 мая Собянин охарактеризовал ситуацию с коронавирусом в городе как сложную, но не драматичную. Позже он заявил, что жители столицы, несмотря на доступность прививок и материальные поощрения, не хотят прививаться от коронавируса, процент привитых в Москве меньше, чем в любом европейском городе. По его словам, это «удивительно» на фоне продолжающейся пандемии.

Ранее по теме: Собянин заявил о стабилизации ситуации с коронавирусом в Москве

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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