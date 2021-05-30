Глава РФПИ заявил об ажиотажном спросе на «Спутник V» во всем мире
Разработанная Центром им. Гамалеи вакцина от коронавируса «Спутник V» пользуется ажиотажным спросом во всем мире, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в эфире телеканала «Россия 1».
«Мы видим действительно абсолютно ажиотажный спрос на российскую вакцину во всем мире, и это связано с тем, что она показывает лучшие результаты и с точки зрения эффективности, и с точки зрения безопасности», — цитирует его ТАСС.
Как заметил Дмитриев, эффективность препарата подтверждается также данными Венгрии, Мексики, Аргентины и других стран.
Российская вакцина «Спутник V» была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Ее одобрили свыше 60 стран мира. По данным журнала The Lancet, эффективность вакцины составила 91,6%, а для добровольцев старше 65 лет – 91,8%. При этом препарат на 100% защищает от тяжелого течения заболевания.