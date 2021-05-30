Умер мужчина, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС
Девятнадцатилетний мужчина, в голову которому случайно, как утверждают силовые ведомства, выстрелил инспектор ДПС в Новосибирской области, умер в больнице, сообщают РБК и «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав.
Инцидент произошел 28 мая. Как отмечали в областном управлении МВД, полицейские преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Через некоторое время преследуемое авто остановилось у придорожной гостиницы, а находящиеся в нем люди попытались скрыться. Полицейские задержали одного из них и попытались сопроводить его в служебное авто для установления личности, однако в этот момент полицейскому попытался помешать один из вернувшихся пассажиров.
В СК заметили, что полицейский превысил полномочия и применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего.
«После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы», — сообщили в СК.
Против сотрудника ДПС возбудили дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.