Умер мужчина, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС

Инцидент произошел 28 мая. Как отмечали в областном управлении МВД, полицейские преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Через некоторое время преследуемое авто остановилось у придорожной гостиницы, а находящиеся в нем люди попытались скрыться. Полицейские задержали одного из них и попытались сопроводить его в служебное авто для установления личности, однако в этот момент полицейскому попытался помешать один из вернувшихся пассажиров.