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Умер мужчина, в которого случайно выстрелил сотрудник ДПС

Ведомости

Девятнадцатилетний мужчина, в голову которому случайно, как утверждают силовые ведомства, выстрелил инспектор ДПС в Новосибирской области, умер в больнице, сообщают РБК и «РИА Новости» со ссылкой на региональный минздрав.

Инцидент произошел 28 мая. Как отмечали в областном управлении МВД, полицейские преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование сотрудника ДПС об остановке. Через некоторое время преследуемое авто остановилось у придорожной гостиницы, а находящиеся в нем люди попытались скрыться. Полицейские задержали одного из них и попытались сопроводить его в служебное авто для установления личности, однако в этот момент полицейскому попытался помешать один из вернувшихся пассажиров.

В СК заметили, что полицейский превысил полномочия и применил насилие в отношении 19-летнего мужчины, нанеся ему удары руками и ногами по телу потерпевшего. 

«После чего, подозреваемый вынул из кобуры свой табельный пистолет системы "ПМ", взведя его в боевое положение и, направляя указанное оружие в область тела мужчины, непроизвольно нажал на спусковой крючок пистолета, в результате чего произошел выстрел, причинивший потерпевшему, пулевое ранение головы», — сообщили в СК.

Против сотрудника ДПС возбудили дело по статьям о превышении должностных полномочий и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Ранее по теме: В Новосибирской области возбудили дело против выстрелившего в мужчину инспектора ДПС

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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