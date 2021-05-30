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Лукашенко искупался в Черном море

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший ранее в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, искупался в Черном море, сообщил неофициальный Telegram-канал пресс-службы президента Белоруссии «Пул первого».

Отмечается, что температура воды составила плюс 16 градусов. Ранее в пятницу перед началом переговором искупаться в Черном море белорусскому президенту предложил Путин. При этом сам глава российского государства сегодня не купался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию «Подъем».

Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи. По итогам переговоров профильным ведомствам двух стран было поручено проработать все аспекты воздушного сообщения. Стороны также согласовали перечисление Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России, однако, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос об увеличении помощи Москвы Минску не ставился, передавал ТАСС. Помимо этого, президенты обсудили и ситуацию с самолетом Ryanair и задержание россиянки Софии Сапеги.

Ранее по теме: «Белавиа» не станет летать в Крым, пока Минск не признает его российским

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных