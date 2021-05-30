Лукашенко искупался в Черном море
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, прибывший ранее в Сочи для переговоров с президентом России Владимиром Путиным, искупался в Черном море, сообщил неофициальный Telegram-канал пресс-службы президента Белоруссии «Пул первого».
Отмечается, что температура воды составила плюс 16 градусов. Ранее в пятницу перед началом переговором искупаться в Черном море белорусскому президенту предложил Путин. При этом сам глава российского государства сегодня не купался, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков изданию «Подъем».
Накануне президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели неформальную встречу в Сочи. По итогам переговоров профильным ведомствам двух стран было поручено проработать все аспекты воздушного сообщения. Стороны также согласовали перечисление Белоруссии $500 млн второго транша госкредита со стороны России, однако, как сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, вопрос об увеличении помощи Москвы Минску не ставился, передавал ТАСС. Помимо этого, президенты обсудили и ситуацию с самолетом Ryanair и задержание россиянки Софии Сапеги.