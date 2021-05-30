Мурашко напомнил россиянам о важности вакцинации
Участие в вакцинации от коронавируса необходимо для формирования коллективного иммунитета, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».
«Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным, нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому именно участие всех очень важно», — рассказал он.
Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
Ранее президиум Российской академии наук (РАН) выступил с обращением, в котором подчеркнул, что полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли 8% жителей России, чего «явно недостаточно».
Утверждения о вреде или отдаленных последствиях вакцинации научно не обоснованы, считают в РАН. Российские вакцины не могут нанести вреда здоровью, в то время как перенесенное заболевание зачастую приводит к серьезным осложнениям, резюмировали в академии наук.