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Мурашко напомнил россиянам о важности вакцинации

Ведомости

Участие в вакцинации от коронавируса необходимо для формирования коллективного иммунитета, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

«Заболевание тяжело протекает у многих и подчас бывает смертельным, нужно остановить. Это ответственность каждого за себя и окружающих. Нужно создать коллективный иммунитет, вирус должен уйти из страны, поэтому именно участие всех очень важно», — рассказал он.

Массовая вакцинация началась в России в январе текущего года. На сегодняшний день в стране зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Ранее президиум Российской академии наук (РАН) выступил с обращением, в котором подчеркнул, что полный курс вакцинации от коронавируса на сегодняшний день прошли 8% жителей России, чего «явно недостаточно».

Утверждения о вреде или отдаленных последствиях вакцинации научно не обоснованы, считают в РАН. Российские вакцины не могут нанести вреда здоровью, в то время как перенесенное заболевание зачастую приводит к серьезным осложнениям, резюмировали в академии наук.

Ранее по теме: Академия наук назвала недостаточными темпы вакцинации от коронавируса
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных