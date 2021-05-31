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Кузнецова предложила ставить педофилам штампы в паспорте

Ведомости

Осужденным и отбывшим наказание за педофилию необходимо ставить особые штампы во внутреннем и заграничном паспортах, а также в водительских правах, следует из доклада детского омбудсмена Анны Кузнецовой. До этого она предлагала создать для отбывших наказание педофилов специальный реестр для бессрочной слежки за ними.

Как следует из документа, предложение об отметках в паспорте после отбытия наказания по статье за педофилию подразумевает дополнение соответствующего постановления правительства от июля 1997 г. и Федерального закона от 2011 г. № 64-ФЗ, где оговаривается постановка судимых на административный учет и фиксация ее даты в паспорте. «В данной отметке целесообразно также указывать статьи УК РФ, за которые лицо отбыло наказание. Предложенную меру можно распространить и на иные документы граждан: загранпаспорт гражданина РФ, водительское удостоверение», — говорится в докладе. В нем подчеркивается, что речь идет, в первую очередь, о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

В мае 2020 г. в докладе детского омбудсмена говорилось также о необходимости создания реестра педофилов для пожизненного надзора за ними. В докладе этого года такое предложение также вновь фигурирует как мера по борьбе с рецидивами таких преступлений. Такие меры, как реестры и отметки в паспортах, уже действуют в ряде зарубежных стран, причем осужденным за педофилию прикрепляется особый идентификационный номер «в целях более тщательного контроля за ними».

Как следует из документа, в 2020 г. в России было совершенно 15 822 преступления против половой неприкосновенности и свободы несовершеннолетних — на 7,2% больше, чем в 2019 г. и на 79% больше, чем в 2012 году. Почти половина (47%) совершена в отношении детей младше 14 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных