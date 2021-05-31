Кузнецова предложила ставить педофилам штампы в паспорте

Как следует из документа, предложение об отметках в паспорте после отбытия наказания по статье за педофилию подразумевает дополнение соответствующего постановления правительства от июля 1997 г. и Федерального закона от 2011 г. № 64-ФЗ, где оговаривается постановка судимых на административный учет и фиксация ее даты в паспорте. «В данной отметке целесообразно также указывать статьи УК РФ, за которые лицо отбыло наказание. Предложенную меру можно распространить и на иные документы граждан: загранпаспорт гражданина РФ, водительское удостоверение», — говорится в докладе. В нем подчеркивается, что речь идет, в первую очередь, о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних.