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Кабмин выделил еще 9,5 млрд рублей на средства реабилитации инвалидов

Ведомости

Из резервного фонда правительство будет дополнительно выделено 9,5 млрд руб. на закупку технических средств реабилитации для инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

«Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство. В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме», — указано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку инвалидов был рассмотрен и одобрен в ходе заседания правительства 27 мая. Мишустин тогда пояснил, что инициатива реализуется по поручения президента России Владимира Путина.

Премьер также обратил внимание Минтруда на то, что государственная поддержка должна дойти до граждан в этом году.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных