Кабмин выделил еще 9,5 млрд рублей на средства реабилитации инвалидов
Из резервного фонда правительство будет дополнительно выделено 9,5 млрд руб. на закупку технических средств реабилитации для инвалидов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.
«Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство. В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме», — указано в сообщении.
В пресс-службе добавили, что вопрос о выделении дополнительных средств на поддержку инвалидов был рассмотрен и одобрен в ходе заседания правительства 27 мая. Мишустин тогда пояснил, что инициатива реализуется по поручения президента России Владимира Путина.
Премьер также обратил внимание Минтруда на то, что государственная поддержка должна дойти до граждан в этом году.