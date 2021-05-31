Кабмин выделил еще 9,5 млрд рублей на средства реабилитации инвалидов

«Речь идет о слуховых аппаратах, креслах-колясках, синтезаторах речи, протезах, ортезах и других изделиях, которыми инвалидов обеспечивает государство. В 2021 году на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено более 33,2 млрд руб. Дополнительное финансирование позволит обеспечить этими средствами граждан в полном объеме», — указано в сообщении.