Правительство упростило оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

При обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, а также собирать справки о смене места жительства подопечного. Эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем, объяснили в правительстве.