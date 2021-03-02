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Правительство упростило оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми

Ведомости

Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми людьми, сообщила пресс-служба кабмина.

«Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

При обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, а также собирать справки о смене места жительства подопечного. Эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем, объяснили в правительстве.

Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим, которые ухаживают за инвалидами первой группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.

Ранее правительство упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов. Теперь для получения средства реабилитации люди с инвалидностью могут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.

Ранее по теме: В России упростили правила выдачи средств реабилитации для инвалидов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных