Правительство упростило оформление выплат по уходу за инвалидами и пожилыми
Правительство упростило порядок оформления выплат по уходу за инвалидами и престарелыми людьми, сообщила пресс-служба кабмина.
«Гражданам, которые ухаживают за инвалидами и пожилыми людьми, станет проще оформить компенсационные выплаты. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.
При обращении за такими выплатами людям больше не придется подтверждать, что они не работают и при этом не получают пособие по безработице или пенсию, а также собирать справки о смене места жительства подопечного. Эти сведения территориальные органы Пенсионного фонда будут получать с помощью федеральных информационных систем, объяснили в правительстве.
Ежемесячные компенсационные выплаты полагаются неработающим, которые ухаживают за инвалидами первой группы, а также за престарелыми людьми, которым требуется постоянная помощь или которым исполнилось 80 лет.
Ранее правительство упростило правила предоставления средств реабилитации для инвалидов. Теперь для получения средства реабилитации люди с инвалидностью могут обратиться в ближайшее отделение Фонда социального страхования.