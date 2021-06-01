Путин заявил о постепенном выходе из пандемии коронавируса
Россия постепенно выходит из пандемии коронавируса, но опасности все еще сохраняются, заявил президент РФ Владимир Путин, передает пресс-служба Кремля.
«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но, тем не менее, опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно», — сказал Путин на дистанционной встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Он отметил, что на фоне пандемии оффлайн-встреча и дорога к ней для награжденных «даже ради столь торжественного мероприятия» является «неоправданным риском».
В начале мая Путин отметил низкие темпы вакцинации населения от коронавируса и призвал «исправить» эту ситуацию. В то же время глава государства отметил, что власти не собираются делать прививку обязательной, оставляя добровольный принцип вакцинации.
24 мая директор ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Василий Акимкин сообщил, что в России как минимум одну прививку от коронавируса сделали 25 млн человек. Из них более 10 млн получили обе дозы препарат. Для создания коллективного иммунитета необходимо вакцинировать 60% населения или более 87 млн человек.
По данным оперштаба на 1 июня, за последние сутки в России коронавирус выявили у 9500 человек. Умерли 372 пациента с COVID-19. Общее число случаев заражения в стране достигло 5 081 417. В целом за все время пандемии в результате заболевания скончались 121 873 человека.