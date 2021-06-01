Путин заявил о постепенном выходе из пандемии коронавируса

«К сожалению, опасности, связанные с эпидемией, сохраняются. Мы выходим постепенно из этой ситуации, но, тем не менее, опасностей и тревог еще по этому поводу достаточно», — сказал Путин на дистанционной встрече с семьями, награжденными орденом «Родительская слава». Он отметил, что на фоне пандемии оффлайн-встреча и дорога к ней для награжденных «даже ради столь торжественного мероприятия» является «неоправданным риском».