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Собянин допустил введение новых мер поддержки привитых от коронавируса

Ведомости

Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки горожан, сделавших прививку от коронавируса, в том числе лотерею, заявил столичный мэр Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

«Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей... возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).

К концу года, по оценке Собянина, прививку от коронавируса сделают еще 1 млн москвичей.

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Москва стала первым субъектом России, объявившим о запуске программы стимулирования вакцинации граждан. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Позднее о подобных мерах объявили власти Башкирии, Магаданской области и Чукотки.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцин, добавил он. Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, вакцинация от коронавируса в стране является добровольной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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