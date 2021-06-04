Собянин допустил введение новых мер поддержки привитых от коронавируса
Власти Москвы могут ввести дополнительные меры поддержки горожан, сделавших прививку от коронавируса, в том числе лотерею, заявил столичный мэр Сергей Собянин в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).
«Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей... возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).
К концу года, по оценке Собянина, прививку от коронавируса сделают еще 1 млн москвичей.
Москва стала первым субъектом России, объявившим о запуске программы стимулирования вакцинации граждан. С 27 апреля в столице действует программа «Миллион призов». Москвичи старше 60 лет, которые до 1 июля сделают прививку от коронавируса, получат подарочную карту на 1000 баллов, один балл равен одному рублю. Позднее о подобных мерах объявили власти Башкирии, Магаданской области и Чукотки.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно заявлял, что россияне не спешат вакцинироваться из-за национальных особенностей и подозрительного отношения к прививкам в целом. Нужно усиливать разъяснительную кампанию и наращивать объемы производства вакцин, добавил он. Как неоднократно заявлял президент России Владимир Путин, вакцинация от коронавируса в стране является добровольной.