Собянин допустил введение новых мер поддержки привитых от коронавируса

«Мы поощряем пожилых людей, чтобы они приходили на пункты вакцинации, выплачиваем тысячу рублей... возможно, что мы будем вводить ещё какие-то меры поддержки, например, лотерею с федеральными коллегами», — сказал он (цитата по «Интерфаксу»).