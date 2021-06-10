Чиновника из Минобрнауки арестовали за получение взятки
Хамовнический суд Москвы до 7 августа арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова по обвинению в получении взятки, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.
«Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 августа», — сообщил он.
Сохадзе уточнил, что Шерстобитову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Максимальное наказание по данной статье составляет восемь лет лишения свободы. При этом сумма взятки и подробности произошедшего официально пока не раскрыты.
В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство оказывает «всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».
ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Шерстобитов получил взятку «за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов». 8 июня он был задержан при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение.