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Чиновника из Минобрнауки арестовали за получение взятки

Ведомости

Хамовнический суд Москвы до 7 августа арестовал начальника отдела проверок в сфере закупок контрольно-ревизионного департамента Минобрнауки Михаила Шерстобитова по обвинению в получении взятки, рассказал «Ведомостям» пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.

«Постановлением Хамовнического суда Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении Шерстобитова Михаила Викторовича меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 7 августа», — сообщил он.

Сохадзе уточнил, что Шерстобитову предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом за незаконные действия или бездействие). Максимальное наказание по данной статье составляет восемь лет лишения свободы. При этом сумма взятки и подробности произошедшего официально пока не раскрыты.

В пресс-службе Минобрнауки сообщили, что министерство оказывает «всяческое содействие правоохранителям для установления всех обстоятельств дела».

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Шерстобитов получил взятку «за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов». 8 июня он был задержан при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных