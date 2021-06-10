Чиновника из Минобрнауки арестовали за получение взятки

ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что Шерстобитов получил взятку «за изменения в акте ревизионной проверки одного из вузов». 8 июня он был задержан при передаче ему 150 000 руб. в центре Москвы. В тот же день чиновнику предъявили обвинение.