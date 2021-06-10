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Украина не будет пускать привитых «Спутником V» иностранцев

Ведомости

Документ об иммунизации российской вакциной против коронавируса «Спутник V» не дает права въезда на Украину, так как препарат не включен в перечень одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила государственная пограничная служба Украины.

«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», – говорится в сообщении.

Накануне власти Украины разрешили въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами. В частности, вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Serum Institute of India Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm/BIBP и Sinovac.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором», таковой украинскими властями признана Россия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что заявленная эффективность вакцины «Спутник V» «не доказана», а «украинцы не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.

На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Применение препарата одобрили более 60 стран. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».

Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, с начала марта рассматривает документы российской вакцины «Спутник V» для разрешения ее использования в ЕС.

Ранее по теме: Минздрав Украины пообещал никогда не регистрировать вакцину «Спутник V»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных