Украина не будет пускать привитых «Спутником V» иностранцев
Документ об иммунизации российской вакциной против коронавируса «Спутник V» не дает права въезда на Украину, так как препарат не включен в перечень одобренных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщила государственная пограничная служба Украины.
«За последние два дня в пунктах пропуска через государственную границу Украины наблюдаются случаи, когда из-за рубежа пытаются въехать иностранцы с документами об иммунизации вакциной «Спутник V». Подчеркиваем, такой документ не дает права на въезд в Украину, поскольку данная вакцина не включена в перечень ВОЗ», – говорится в сообщении.
Накануне власти Украины разрешили въезд иностранцев без теста на коронавирус с условием, что они представят сертификат о вакцинации одобренными ВОЗ препаратами. В частности, вакцинами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford, Serum Institute of India Oxford, Janssen, Moderna, Sinopharm/BIBP и Sinovac.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подписал постановление, запрещающее регистрировать в стране вакцины от коронавируса, разработанные или произведенные «страной-агрессором», таковой украинскими властями признана Россия. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что заявленная эффективность вакцины «Спутник V» «не доказана», а «украинцы не кролики», чтобы прививать их этим препаратом.
На сегодняшний день в России зарегистрировано четыре вакцины от коронавируса. «Спутник V», разработанная Центром им. Гамалеи, была зарегистрирована первой в мире 11 августа 2020 г. Применение препарата одобрили более 60 стран. «Эпиваккорона» была зарегистрирована в октябре 2020 г., «Ковивак» — в феврале 2021 г., также в стране зарегистрирована однокомпонентная вакцина «Спутник лайт».
Европейское лекарственное агентство (EMA), которое осуществляет регистрацию всех лекарственных препаратов, с начала марта рассматривает документы российской вакцины «Спутник V» для разрешения ее использования в ЕС.