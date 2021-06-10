В Свердловской области возбудили два уголовных дела после ДТП с шестью погибшими
Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, сообщила пресс-служба ведомства.
По данным СК, 10 июня в поселке Горный Свердловской области водитель автобуса с несколькими десятками пассажиров наехал на людей, которые шли на работу на одно из местных предприятий. По данным ведомства, находившийся за рулем мужчина потерял управление транспортным средством в результате неисправности. В итоге погибли шесть пешеходов, еще пять получили травмы. В общей сложности без учета умерших пострадали 15 человек.
Кроме того, главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц) против водителя автобуса. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.
«В настоящее время следователи полиции ведут допрос гражданина Зелева, устанавливают мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании», — сказал он.
Ранее Горелых сообщил, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, так как он вовремя не прошел обслуживание. Удержать транспортное средство водителю не удалось, поэтому оно «вылетело» на остановку.