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В Свердловской области возбудили два уголовных дела после ДТП с шестью погибшими

Ведомости

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) после ДТП, в котором погибли шесть пешеходов, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным СК, 10 июня в поселке Горный Свердловской области водитель автобуса с несколькими десятками пассажиров наехал на людей, которые шли на работу на одно из местных предприятий. По данным ведомства, находившийся за рулем мужчина потерял управление транспортным средством в результате неисправности. В итоге погибли шесть пешеходов, еще пять получили травмы. В общей сложности без учета умерших пострадали 15 человек.

Кроме того, главное следственное управление ГУ МВД России по Свердловской области возбудило уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц) против водителя автобуса. Об этом сообщил пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых.

«В настоящее время следователи полиции ведут допрос гражданина Зелева, устанавливают мог ли он избежать таких серьезных последствий с человеческими жертвами. По итогам первоначальных следственных действий будет принято решение о его задержании», — сказал он.

Ранее Горелых сообщил, что, по предварительным данным, у автобуса отказали тормоза, так как он вовремя не прошел обслуживание. Удержать транспортное средство водителю не удалось, поэтому оно «вылетело» на остановку.

Ранее по теме: В Свердловской области шесть человек погибли в ДТП с автобусом

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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