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В Сочи планируют ограничить скорость электросамокатов на дорогах до 10 км/ч

Ведомости

Власти Сочи планируют ограничить скорость движения электросамокатов на дорогах до 10 км/ч, сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора департамента курортов и туризма Светлану Батяйкину.

«Необходимо установить обязательное ограничение порога скорости этих средств на проезжей части до 10 км/ч. На тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока», – сказала Батяйкина. Администрация Сочи также дополнит правила благоустройства и санитарного содержания территории курорта статьями об административной ответственности за размещение объектов проката и брошенные в не предназначенных для этого местах электросамокаты.

В Сочи сдаются в прокат около 7 тыс. электросамокатов, некоторые из которых развивают скорость до 40 км/ч и представляют опасность для пешеходов. Это «вызывает много нареканий у горожан». Кроме того, зачастую самокаты оставляют на придомовых территориях и остановках общественного транспорта. Они затрудняют движение людей, в том числе маломобильных граждан, в туристических местах, отметили в администрации.

3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. 9 июня власти Санкт-Петербурга договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В частности, будет введено ограничение скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч – при поездках по тротуарам и местам скопления людей.

По данным МВД, за два года в России в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек. Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию их использования.

Ранее по теме: Петербург ограничит движение прокатных электросамокатов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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