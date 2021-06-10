В Сочи планируют ограничить скорость электросамокатов на дорогах до 10 км/ч
Власти Сочи планируют ограничить скорость движения электросамокатов на дорогах до 10 км/ч, сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на директора департамента курортов и туризма Светлану Батяйкину.
«Необходимо установить обязательное ограничение порога скорости этих средств на проезжей части до 10 км/ч. На тротуаре они обязаны двигаться со скоростью людского потока», – сказала Батяйкина. Администрация Сочи также дополнит правила благоустройства и санитарного содержания территории курорта статьями об административной ответственности за размещение объектов проката и брошенные в не предназначенных для этого местах электросамокаты.
В Сочи сдаются в прокат около 7 тыс. электросамокатов, некоторые из которых развивают скорость до 40 км/ч и представляют опасность для пешеходов. Это «вызывает много нареканий у горожан». Кроме того, зачастую самокаты оставляют на придомовых территориях и остановках общественного транспорта. Они затрудняют движение людей, в том числе маломобильных граждан, в туристических местах, отметили в администрации.
3 июня в офисах сервисов Whoosh, Molnia, Bolt, Scoobee, Red Wheels в Санкт-Петербурге сотрудники Следственного комитета провели обыски по делам о наездах пользователей на детей. В связи с этим возбуждены уголовные дела о причинении тяжкого вреда здоровья по неосторожности. 9 июня власти Санкт-Петербурга договорились с сервисами аренды электросамокатов о введении ограничений на их работу. В частности, будет введено ограничение скорости их движения до 20 км/ч, и до 10 км/ч – при поездках по тротуарам и местам скопления людей.
По данным МВД, за два года в России в результате ДТП с участием электросамокатов погибли десять человек. Следственный комитет призвал Минтранс и МВД ускорить разработку мер, направленных на регламентацию их использования.