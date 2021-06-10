В Свердловской области задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

Ранее в Следственном комитете рассказали, что 10 июня в поселке Горный Свердловской области водитель автобуса с несколькими десятками пассажиров наехал на людей, которые шли на работу на одно из местных предприятий. По данным ведомства, находившийся за рулем мужчина потерял управление транспортным средством в результате неисправности. В итоге погибли шесть пешеходов, еще пять получили травмы. В общей сложности без учета умерших пострадали 15 человек.