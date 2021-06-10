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В Свердловской области задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими

Ведомости

Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, допустившего ДТП в Свердловской области, в результате которого погибли шесть человек, заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.

«Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек. Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного в соответствии со ст. 91 УПК РФ», – сказал Горелых (цитата по ТАСС). По данным МВД, автобус прошел предрейсовый осмотр, а его водитель – медицинский. Решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства.

Ранее в Следственном комитете рассказали, что 10 июня в поселке Горный Свердловской области водитель автобуса с несколькими десятками пассажиров наехал на людей, которые шли на работу на одно из местных предприятий. По данным ведомства, находившийся за рулем мужчина потерял управление транспортным средством в результате неисправности. В итоге погибли шесть пешеходов, еще пять получили травмы. В общей сложности без учета умерших пострадали 15 человек.

По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).

Ранее по теме: В Свердловской области возбудили два уголовных дела после ДТП с шестью погибшими

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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