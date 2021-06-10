В Свердловской области задержали водителя автобуса после ДТП с шестью погибшими
Сотрудники полиции задержали водителя автобуса, допустившего ДТП в Свердловской области, в результате которого погибли шесть человек, заявил журналистам руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Валерий Горелых.
«Сотрудники специализированного отдела по расследованию дорожно-транспортных происшествий главного следственного управления ГУ МВД по Свердловской области задержали водителя пассажирского автобуса, допустившего ДТП с гибелью шести человек. Гражданин Зелев помещен под стражу в изолятор временного содержания ОВД Лесного в соответствии со ст. 91 УПК РФ», – сказал Горелых (цитата по ТАСС). По данным МВД, автобус прошел предрейсовый осмотр, а его водитель – медицинский. Решается вопрос о назначении автотехнической экспертизы транспортного средства.
Ранее в Следственном комитете рассказали, что 10 июня в поселке Горный Свердловской области водитель автобуса с несколькими десятками пассажиров наехал на людей, которые шли на работу на одно из местных предприятий. По данным ведомства, находившийся за рулем мужчина потерял управление транспортным средством в результате неисправности. В итоге погибли шесть пешеходов, еще пять получили травмы. В общей сложности без учета умерших пострадали 15 человек.
По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) и по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения или эксплуатация транспортных средств, повлекшее смерть по неосторожности смерть двух и более лиц).